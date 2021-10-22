Минск, 22 октября, 2021, 18:41 — ИА Регнум. «Теперь назрела необходимость введения дополнительных стимулов», — заявил 22 октября Александр Лукашенко на совещании с членами правительства Белоруссии при обсуждении расширения использования электротранспорта.

Kirill Borisenko Электромобиль

Ранее на эту тему: Белорусский родстер заявлен как конкурент Tesla

«Мировая практика показывает, что курс на развитие и опережающее внедрение инфраструктуры к нему (электротранспорту. — Прим. пресс-службы президента Белоруссии) оказался верным. Сегодня уже практически все страны идут этим путем. Это насущная необходимость и для нас — как с позиции отсутствия достаточных объемов собственной нефти, так и с учетом запуска Белорусской АЭС», — сообщил Лукашенко.

Читайте подробности в сюжете: БелАЭС

Чиновники обсудили экономические и экологические аспекты проблемы функционирования новой сферы. Совмин считает, что принятое почти год назад решение о предоставлении ряда льгот для повышения заинтересованности населения в приобретении легковых электромобилей себя оправдало. Лукашенко поставил перед участниками совещания ряд вопросов: позволят ли эти стимулы, которые предлагаются, активнее оснащать парки электротранспортом как для пассажирских, так и коммерческих перевозок, сделают ли они эту технику более доступной для граждан и бизнеса?

«Кроме того, нельзя забывать об инфраструктуре. На заправочных станциях по всей республике должна быть возможность быстрой зарядки легковых электромобилей. На сегодняшний день лишь около 10% АЗС предоставляют такую услугу. Надо значительно больше. Мы недавно говорили с человеком, который за это отвечает, — руководитель «Белоруснефти». Задача перед ним поставлена, все вопросы решены, ничего больше его не сдерживает, чтобы наращивать такие мощности. Тем более что необходимое оборудование для этого Белоруссия производит полностью», — отметил руководитель постсоветской республики.

Экспертное мнение на эту тему: Как тебе такое, Илон Маск? Лукашенко готовит конкурента Tesla