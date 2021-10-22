Токио, 22 октября, 2021, 18:40 — ИА Регнум. Konami перенесла релиз крупного патча для игры eFootball 2022. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте проекта 22 октября.

Скриншот с YouTube EFootball 2022

https://twitter.com/play_eFootball/status/1451518849979977728

Выход патча перенесли на «начало ноября». Точная дата пока неизвестна.

Напомним, что симулятор футбола eFootball 2022 подвергся жёсткой критике в момент релиза. Проект ругали за многочисленные ошибки, и комичную «сломанную» анимацию персонажей.