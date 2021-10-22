Красногорск, 22 октября, 2021, 19:27 — ИА Регнум. Власти Подмосковья планируют развернуть еще 300 коечных мест для пациентов с коронавирусом. Об этом 22 октября заявила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

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«У нас сейчас 10 тыс. пациентов лежит. 11,6 тыс. коек у нас уже функционирует. Практически сегодня мы откроем, развернем еще порядка 300 коек», — сказала Стригункова.

По словам чиновника, на данный момент парк «Патриот» не используется в качестве временного госпиталя, однако власти готовы в очередной раз применять его таким образом.