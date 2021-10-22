Москва, 22 октября, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Инфляция в России продолжит расти, несмотря на очередное повышение ключевой ставки Центробанком, считает уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Kremlin.ru Борис Титов

«ЦБ поднял ставку, а инфляция все равно будет уверенно расти. Повышая ставку, Центробанк тем самым связывает денежную массу», — приводит его комментарий ТАСС.

Омбудсмен отметил, что «старая добрая денежно-кредитная политика вообще устарела как минимум 10 лет тому назад».

По его словам, в других странах «живут по-другому, наращивают денежную массу, стимулируют рост экономики и спрос населения», в России же «цены растут на фоне низкого спроса и из-за высоких издержек производства».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки сразу на 0,75 процентного пункта — до 7,5% годовых.