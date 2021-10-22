Саратов, 22 октября, 2021, 18:52 — ИА Регнум. Журналистка Ксения Собчак опубликовала запись интервью с бывшим заключенным, программистом Сергеем Савельевым. Ролик доступен на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» с 22 октября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Орудие пыток

В интервью Савельев рассказал историю, как попал в тюрьму, о пережитом насилии, а также о своих действиях, когда копировал архив записей ФСИН с пытками заключенных. Он признался, что сам не смог посмотреть многое из того, что удалось вынести из тюрьмы, в силу жестокости происходящего в роликах.

ИА REGNUM напоминает, что Сергей Савельев, будучи заключённым, смог скопировать архив видеозаписей с изнасилованиями и пытками зэков в исправительных учреждениях разных городов. Общий объём архива составил несколько десятков гигабайт.