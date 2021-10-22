Санкт-Петербург, 22 октября, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Руководство французского «Лиона» в зимнее трансферное окно предпримет очередную попытку подписать 26-летнего форварда санкт-петербургского «Зенита» Сердара Азмуна. «Лион» готов предложить «сине-бело-голубым» 7−8 миллионов евро за трансфер футболиста. Об этом 22 октября сообщило издание Foot Mercato.

Дарья Драй ИА REGNUM Сердар Азмун

Прошедшим летом Азмуном, помимо «Лиона», интересовался леверкузенский «Байер-04».

В текущем сезоне Сердар Азмун принял участие в тринадцати матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.

Текущее соглашение Азмуна с «Зенитом» рассчитано до середины 2022 года. Руководство клуба из Санкт-Петербурга пока не предпринимало попыток продлить контракт с нападающим.