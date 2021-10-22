Рустави, Грузия, 22 октября, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Депутат украинской Верховной рады и по совместительству любовница Михаила СаакашвилиЕлизавета Ясько выразила надежду на то, что Саакашвили в ближайшее время будет освобождён и выедет на Украину, сообщает 22 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Facebook.com/SaakashviliMikheil Михаил Саакашвили и Елизавета Ясько

По словам Ясько, вся Украина поддерживает Саакашвили, а президент Владимир Зеленский находится в постоянном контакте с Ясько. Ясько считает, что в нынешней ситуации каждый должен предпринять всё от него зависящее, чтобы Саакашвили вышел на свободу. Ясько заявила, что её задача — поддерживать Саакашвили до конца.

Напомним, что арестованный 1 октября грузинскими властями бывший президент Грузии объявил в тюрьме голодовку.