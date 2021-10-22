Лондон, 22 октября, 2021, 18:32 — ИА Регнум. В Сети появился релизный трейлер хоррор-игры The Dark Pictures Anthology: House of Ashes. Его опубликовали на YouTube-канале PlayStation 22 октября.

Скриншот с YouTube House of Ashes

Игра рассказывает о группе американских военных, которые попадают в руины древних шумеров. Как оказывается, глубоко под землёй обитают ужасающие монструозные создания, охотящиеся на людей.

House of Ashes уже успела получить первые оценки от критиков. На сайте-агрегаторе Metacritic ей поставили 75 баллов из 100 возможных.