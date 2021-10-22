Приштина, Сербия, 22 октября, 2021, 18:33 — ИА Регнум. О решении выслать двух российских чиновников из сербского региона Косово и Метохия написала президент края Вьоса Османи 22 октября в Facebook.

Цитата из м/ф «Баба Яга против!». Реж. Владимир Пекарь. 1979. СССР «А Баба Яга против!»

Персонами нон грата объявляются двое должностных лиц Отделения связи РФ в Косово. Якобы они ведут в Косово вредную деятельность, опасную для косовского «конституционного порядка».

Османи «Сегодня МИД принял решение объявить этих двух российских чиновников нежелательными лицами и одновременно проинформировал правоохранительные органы и соответствующие органы о его выполнении».

Она добавила, что Москва якобы вредит своим влиянием «достижениям» Приштины. Заявив о «дестабилизирующих амбиция России», Османи пообещала, что будет продолжать сотрудничать с США и ЕС, а также с НАТО.