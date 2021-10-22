Москва, 22 октября, 2021, 18:27 — ИА Регнум. Ограничений, вводимых в последние дни в связи с пандемией коронавируса, могло бы не быть, если бы люди были привиты от опасных инфекций. Об этом заявила врач, руководитель благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

«У нас есть подопечные тяжелобольные дети, — рассказала она. — На время амбулаторного лечения в Москве — проведение химиотерапии, подготовку к операциям, ожидание трансплантации органов — эти дети проживают вместе с родителями в Доме милосердия на Новой Басманной. Сейчас, из-за ухудшения эпидемической ситуации, мы вынуждены закрыть Дом милосердия на карантин. Это значит, что дети будут жить в режиме «дом — больница». Ни встреч с волонтёрами, ни прогулок по Москве, ни походов в театры, ни других приятных моментов, скрашивающих нелёгкую жизнь этих ребят. Карантин — ради их безопасности. А можно было иначе».

«Если бы все взрослые люди были привиты от опасных инфекций, — уверена Ольги Демичева, — сегодня не пришлось бы вводить строгие ограничения. А значит, жизнь наших подопечных детей была бы хоть немножко радостнее».

«Дорогие взрослые люди! Пожалуйста, не отказывайтесь от профилактических прививок. Это единственный способ остановить эпидемию и снять карантин», — подчеркнула руководитель благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы».