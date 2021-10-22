Копенгаген, 22 октября, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Студия IO Interactive представила трейлер дополнения Seven Deadly Sins — Act 7: Wrath для своей игры Hitman 3. Его опубликовали на официальном YouTube-канале одноимённой франшизы.

Иван Шилов ИА REGNUM Hitman 3

Новые миссии позволят Агенту 47 вернуться в Дартмур и сразиться с ордами новых врагов. За победу на заданиях геймеров наградят уникальными костюмами и предметами.

Добавим, что все дополнения для Hitman 3 отсылаются к названиям семи смертных грехов. Последний набор дополнительного контента посвящён теме гнева.