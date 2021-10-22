Москва, 22 октября, 2021, 18:20 — ИА Регнум. 22 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена» «Динамо» в матче-открытии двенадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Химками». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

(сс) Дмитрий Голубович. soccer.ru Тренер «Химок» Игорь Черевченко

Составы команд:

«Динамо»: Антон Шунин, Гильермо Варела, Фабиан Бальбуэна, Иван Ордец, Дмитрий Скопинцев, Никола Моро, Даниил Фомин, Арсен Захарян, Клинтон Н’Жи, Вячеслав Грулев, Константин Тюкавин.

«Химки»: Илья Лантратов, Максим Карпов, Брайан Идову, Егор Данилкин, Эльмир Набиуллин, Александр Филин, Филип Дагерстол, Александр Трошечкин, Илья Камышев, Александр Долгов, Резиуан Мирзов.

На данный момент «Динамо», одержав шесть побед и набрав двадцать очков, идет на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата. «Химки» с одиннадцатью очками занимают тринадцатое место.