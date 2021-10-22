Брюссель, 22 октября, 2021, 18:20 — ИА Регнум. Доклад о ситуации на газовом рынке ЕС будет сделан Европейской комиссией к середине ноября, сообщила 22 октября журналистам федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

Tera-resource.ru Природный газ

Меркель «Еврокомиссия представит доклад о функционировании рынка до конца ноября».

По итогам саммита ЕС глава правительства Германии заявила, что тема газового кризиса обсуждалась на встрече лидеров стран, государствам союза были предложены со стороны Брюсселя разные средства выхода из ситуации.

Отметив, что тему газового кризиса теперь более предметно собираются обсудить министры энергетики стран ЕС, Меркель пояснила, что планируется выработка общей стратегии, которая не должна при этом противоречить ориентации на «зелёную энергетику».