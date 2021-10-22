Челябинск, 22 октября, 2021, 18:17 — ИА Регнум. В Челябинске 22-летний гражданин осуждён за нападение на салон сотовой связи. Приговор вынес Металлургический районный суд.

Prokuror-kaluga.ru Разбой

По данным следствия, 5 июня ещё 2020 года он угрожал продавцу молотком и требовал передать ему деньги из кассы. Его добычей стало 60 тыс. рублей. А затем напавший похитил с витрины девять сотовых телефонов. Общий размер ущерба превысил 270 тыс. рублей.

Суд назначил подсудимому 7 лет 6 месяцев заключения. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.