Сеул, 22 октября, 2021, 18:16 — ИА Регнум. Компания NCSoft предлагает геймерам из России и Восточной Европы перенести имена своих персонажей и кланов из игры Lineage II в Lineage2M. Об этом 22 октября сообщает «Игромания».

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За регистрацию на официальном сайте Lineage2M геймеры также получат различные внутриигровые награды. Впрочем, дата релиза проекта всё ещё неизвестна.

Напомним, что Lineage2M будет доступна на мобильных устройствах, а также PC.