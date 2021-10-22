Челябинск, 22 октября, 2021, 18:10 — ИА Регнум. Житель Миасса Челябинской области осуждён за производство и покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Andres Rodriguez Наркотики

Приговор вынес Челябинский областной суд. Установлено, что вещество он изготовил в марте у себя дома общим весом более 26 кг. А затем 3,2 кг пытался сбыть в регионе.

У злоумышленника был соучастник, но установить его не удалось. Суд назначил гражданину 15 лет 6 месяцев колонии строгого режима и обязал выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей.