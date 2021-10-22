Sony готовится представить новые игры от сторонних разработчиков
Сан-Матео, США, 22 октября, 2021, 18:08 — ИА Регнум. Sony анонсировала новый выпуск онлайн-презентации State of Play. Об этом сообщается 22 октября на официальном сайте компании.
Technoaisle.co
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Презентация состоится в ночь с 27 на 28 октября 2021 года. На ней будут представлены игры от сторонних разработчиков.
Напомним, что на презентациях State of Play представители Sony обычно анонсируют свои новые игры и делятся подробностями о ближайших новинках.