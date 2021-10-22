Салехард, 22 октября, 2021, 18:02 — ИА Регнум. Жителей Ямала с заболеванием сахарный диабет с 1 января 2022 года обеспечат системами непрерывного мониторирования глюкозы и расходными материалами к инсулиновой помпе. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Помощь ямальским диабетикам

Данное решение приняли ямальские парламентарии. Детям с сахарным диабетом первого типа предоставят систему непрерывного мониторирования глюкозы, которая отслеживает изменения в круглосуточном режиме. Таких несовершеннолетних на Ямале насчитывается 229 человек.

Взрослым с диабетом первого и второго типа будут бесплатно выдавать расходные материалы для инсулиновой помпы. На Ямале с данным диагнозом и не имеющих инвалидность насчитывается 63 человека. Отмечается, что затраты на приобретение расходных материалов на одного взрослого пациента в среднем составляют 207,1 тыс. рублей в год.