22 октября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что правительство Молдавии одобрило решение о необходимости ввести режим чрезвычайного положения (ЧП) в стране на 30 дней.

Мирослава Романенко, , 18:56 — REGNUM Правительство Молдавии одобрило решение о необходимости ввести режим чрезвычайного положения (ЧП) в стране на 30 дней. Об этом заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица после заседания правительства.

Холод Цитата из м/ф «Зима в Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1984. СССР

«Введение ЧП — это техническая процедура, необходимая для того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны, выделить ресурсы для покупки газа из альтернативных источников и обеспечить давление в газовой системе на нужном уровне», — сказала она.

Глава молдавского правительства сообщила, что режим ЧП планируется ввести уже с 22 октября. Данное предложение будет рассмотрено молдавским парламентом. Если депутаты поддержат позицию правительства, то чрезвычайное положение будет действовать до 20 ноября.

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Новость обсудили читатели украинского телеграм-канала «Налый». Многие указали на то, что следующей такой страной может стать Украина. Иные также задались вопросом, почему бы США и странам ЕС не помочь Молдавии в сложной ситуации.

«Следующая очередь Украины», — отреагировал один из комментирующих.

«Шел второй месяц осени…» — задумался Николай.

«А как же США, почему не помогают Молдове?» — задался вопросом Андрій Київ.

Газа нет webandi

«Грядёт веерное отключение Европы», — смеется Андрей П.

«Пусть к своим хозяевам, США обратятся за газом. Должны же помочь!!!» — не без сарказма добавил Владимир Б.

«Всегда можно закачать в трубу вино», — иронизирует Юрий.

«На самом деле хреново — жаль людей, детей…» — пишет Ольга.

«Когда уже мир поймет, что с Россией нельзя быть врагами, с ней нужно дружить», — написала Яна.

«Украина на очереди! Всё логично!» — отреагировала Таисия.

«Зеля на коленки, снял шапку — и к Путину», — написал «принц».

"У*русь, но не покорюсь, а народ страдает…» — отреагировала Nataly O.

«У всех так бывает, кто ложится под Америку. Всегда говорил — жить в Америке и быть под Америкой — это большая разница. Ну что, страна, очередь за тобой, зелёную мразь (действующую украинскую власть, большинство которой представляет партия «Слуга народа», партийный цвет которой — зеленый — М. Р.) в помойное ведро или замерзать будем…» — пишет sergeyzf.

Президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

«Ща бандерлоги начнут по всем каналам обвинять Путина… через недельку, когда ЧП объявит Зеля», — добавил Sergey Lee.

«Зачем долгосрочный контракт, говорили они… Ну-ну. Грейтесь демократией…» — написал Найк Адидасович.

«Европа поможет. Следующим летом», — с сарказмом отметил Tim.

«Да ладно. Вы же прекрасно знаете, что сколько бы дерьма на РФ и РБ ни лили, Украину опять спасут. Хотя… Платить-то по завышенным опять гражданам», — считает Бабушка Коко.

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