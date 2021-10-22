Брюссель, 22 октября, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Новые санкции срочно решено в ЕС ввести в отношении Белоруссии из-за ситуации с мигрантами, сообщили по итогам саммита в Брюсселе лидеры стран Евросоюза в опубликованном 22 октября заявлении.

Цитата из х/ф «12 разгневанных мужчин». Реж. Сидни Люмет. 1957. США «Виновен!»

«ЕС продолжит в срочном порядке противодействовать продолжающейся гибридной атаке от белорусского режима, в частности, введением дальнейших ограничительных мер против физических и юридических лиц», — говорится в документе.

В бумаге также сказано, что Брюссель осуждает попытки третьих стран использовать мигрантов в своих политических целях. В этой связи ИА REGNUM напоминает, что в ряде стран ЕС обвиняют Россию в создании кризиса с мигрантами на белорусской границе.