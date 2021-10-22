Тбилиси, , 18:36 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая в городе Поти, подверг уничижительной критике своих политических оппонентов, сообщает 22 октября грузинский телеканал «Рустави 2».

Ираклий Гарибашвили President.gov.ua

В частности, Гарибашвили назвал оппозиционного кандидата в мэры Поти и бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава «бюджетным вором». Гарибашвили обвинил Угулава в том, что тот приехал в Поти только для того, чтобы снова всё разворовать и разгромить. Угулава, по мнению Гарибашвили, является примером того, кем ни в коем случае не должен являться политик.

Гарибашвили заявил, что тем, кто разрушал страну и унетал её население, не должно быть больше места в политике. Он предрёк Угулава «позорное» поражение на выборах в Поти.

Напомним, что 30 октября в Грузии пройдёт второй тур выборов в местные органы власти.