Москва, 22 октября, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Базовый уровень доходности по вкладам в рублях до востребования в ноябре вырастет до 7,034% годовых с 6,323% в октябре, сообщает 22 октября Банк России.

Иван Шилов ИА REGNUM Вклад

Уточняется, что базовый уровень доходности по рублёвым депозитам на срок до 90 дней составит 6,32%, от 91 до 180 дней — 6,046%, от 181 дня до года — 6,971%, свыше года — 7,376%.

Базовый уровень доходности для вкладов в долларах до востребования определен на уровне 0,456%, на срок до 90 дней — 0,223%, от 91 до 180 дней — 0,604%, от 181 дня до года — 0,565%, больше года — 1,004%.

Для депозитов в евро базовая ставка по вкладам до востребования составит 0,008%, на срок до 90 дней — 0,01%, от 91 до 180 дней — 0,01%, от 181 дня до года — также 0,01%, больше года — 0,087%.