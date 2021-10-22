Псков, 22 октября, 2021, 17:57 — ИА Регнум. В Псковской области более четырех тысяч жителей остались без электроснабжения из-за сильного ветра, сообщил 22 октября губернатор региона Михаил Ведерников.

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Больше всего отключений фиксируется в Гдовском районе, а также в Плюсском, Струго-Красненском, Куньинском, Невельском, Пустошкинском районах Псковской области.

«К аварийно-восстановительным работам привлечено 76 аварийных бригад, 268 человек личного состава и 78 единиц техники. Также в наш регион направлены ещё семь бригад энергетиков из Вологды, которые должны выехать в ближайшее время», — уточнил глава Псковской области.

Напомним, что в Псковской области сегодня ожидалось усиление ветра в порывах до 15−20 м/сек.