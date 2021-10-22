Дортмунд, Германия, 22 октября, 2021, 17:51 — ИА Регнум. 22 октября главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе сообщил, что 21-летний таранный форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд получил травму и бедра и выбыл на несколько недель: «Эрлинг не сыграет в ближайшем матче с «Арминией». Мы не сможет рассчитывать на него ближайшие несколько недель», — цитирует Розе пресс-служба «шмелей».

Werner100359 Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд

Несколько матчей в сентябре и октябре норвежский нападающий пропустил из-за мышечной травмы.

Вчера, 21 октября, «Боруссия» на выезде в Амстердаме крупно проиграла «Аяксу» со счетом 0:4.

В текущем сезоне Эрлинг Холанд принял участие в десяти матчах за «Боруссию» во всех турнирах, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами. На данный момент Холанд является лучшим бомбардиром немецкой Бундеслиги.