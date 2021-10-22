Нью-Йорк, США, 22 октября, 2021, 20:06 — ИА Регнум. Американскому миллионеру Роберту Дарсту предъявили объвинения за убийство жены, совершённое 21 год назад, подтвердили 22 октября власти Нью-Йорка, сообщает Associated Press.

Правосудие

Во вторник, 19 октября, следователь полиции подал уголовное заявление в городской суд Льюисборо, штат Нью-Йорк, обвинив Дарста в убийстве второй степени. Об этом не знали ни представители правоохранительных органов, ни окружной прокурор округа Уэстчестер, которая недавно созвала большое жюри для рассмотрения обвинений.

Напомним, что 78-летний Роберт Дарст на прошлой неделе был приговорен к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение за убийство Сьюзан Берман, которая, по словам прокуроров, помогла ему скрыть убийство жены Кэтлин Дарст. Прокуроры Лос-Анджелеса утверждают, что Дёрст застрелил Берман в 2000 году, когда она захотела рассказать полиции о преступлении.