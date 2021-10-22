Ижевск, 22 октября, 2021, 17:45 — ИА Регнум. Накануне Удмуртия достигла показателя в 50% от общего числа жителей республики, подлежащих вакцинации от COVID-19. Об этом сообщила вице-премьер республики Эльвира Пинчук на совей странице в instagram.

Yanao.ru Вакцинация от коронавируса

Она уточнила, что сейчас в среднем ежедневно вакцинируются около 6−7 тыс. жителей республики, хотя еще в начале октября этот показатель составлял всего 2−3 тыс. человек.

«Я прошу остальных жителей Удмуртии присоединиться к прививочной кампании. Чем быстрее мы вакцинируемся, тем быстрее наша жизнь вернется в привычное русло», — призывает Пинчук.

Она добавила, что в период нерабочих дней, который в республике установлен с 30 октября по 7 ноября будут работать все медицинские организации, в том числе прививочные пункты.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 22 октября прививку от коронавируса сделали 460 183 человека. Второй компонент препарата получил 338 161 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в Удмуртии необходимо вакцинировать 80% от общего числа взрослого населения — около 924 тыс. человек.

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