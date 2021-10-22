Санкт-Петербург, 22 октября, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Река Смоленка на Васильевском острове Санкт-Петербурга вышла из берегов из-за шторма. Об этом 22 октября сообщают очевидцы в социальных сетях.

https://vk.com/vasilyevskiyostrov Река Смоленка вышла из берегов в Петербурге. (цитата группы «ВК» Живем на Васильевском | Васильевский остров)

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Напомним, с вечера 22 октября в Петербурге бушует шторм. Порывы ветра, особенно в прибрежных районах города, достигают 28 м/с, из-за чего уровень воды в реках и каналах города поднялся. Не обошла непогода стороной и реку Смоленку.

Отметим, наводнения в Санкт-Петербурге считается, если уровень воды поднимается выше +160 см Балтийской системы высот (БСВ) по измерениям гидрологического поста «Горный институт». По данным на 17:40 мск, вода постепенно отступает, так как показатель, по сравнению с максимальными данными за этот день (+120 на 16:40 мск) на этом посту составляет +117.

Также постепенно снижается высокий уровень воды на постах С1 и С2 комплекса защитных сооружений (КЗС) в Финском заливе, составляя +159. Заметим, что в 17:00 мск максимальный показатель был +165 на С1 и +177 на С2.

Напомним, ухудшение погоды принес циклон «Игнац». По сообщениям синоптиков, штормовая погода продлится до начала ночи 23 октября.