Казань, 22 октября, 2021, 17:40 — ИА Регнум. В Татарии за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались девять человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Скончались трое мужчин и шесть женщин 1934 — 1960 годов рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы, во всех случаях вирус идентифицирован.

По состоянию на 22 октября, от COVID-19 в Татарии скончались 906 человек.

Накануне в регионе было зарегистрировано 12 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 22 октября, в Татарии подтвердили 135 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне выявили 131 нового носителя инфекции. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 29 239 случаев заражения SARS-CoV-2.

Успешно справились с инфекцией 24 478 жителей республики, из них 80 — за минувшие сутки.