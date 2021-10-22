Волгоград, 22 октября, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Один из участников преступной группы, продававшей людей для эксплуатации, осуждён в Волгограде. Преступник продал в трудовое рабство восемь человек, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Prokuror-kaluga.ru Похищение

Банда действовала с 2016 года и на протяжении четырёх лет. Своих жертв злоумышленники подыскивали на улицах и вокзалах Волгограда, отдавая предпочтение лицам без определенного места жительства или злоупотребляющим спиртными напитками. Сообщники представлялись сотрудниками полиции, производили псевдо задержание, сажали жертв в автомобиль под предлогом доставки в отдел, отбирали телефоны. Похищенных перевозили на специально арендованном для этих целей транспорте, их «приобретали» фермеры для работы на животноводческих точках.

Следствие установило девять эпизодов преступной деятельности злоумышленников, жертвами которых стали пять мужчин и три женщины в возрасте от 40 до 56 лет.

Задержали псевдополицейских в июле 2020 года.

Один из сообщников, 39-летний фигурант дела, полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, материалы в отношении него были выделены в отдельное производство. Суд приговорил мужчину 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.