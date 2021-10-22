На Ямале из-за сбоя при электронной оплате из автобуса высадили школьника
Салехард, 22 октября, 2021, 17:36 — ИА Регнум. В Салехарде школьника высадили из автобуса, потому что у него не сработала транспортная карта. На данный момент проводится проверка инцидента, сообщается в группе «Подслушано в Салехарде» социальной сети «ВКонтакте».
По словам матери ребёнка, на транспортной карте деньги были. Мало того, когда мальчик вернулся домой за деньгами, пришло уведомление от банка об оплате проезда.
Представитель горадминистрации Салехарда в комментариях к посту матери школьника сообщил, если выяснится, что водитель действительно высадил из автобуса ребёнка, то к нему и другим ответственным лицам будут применены соответствующие санкции.
Отметим, что салехардцы в комментариях сообщают о неоднократных случаях несрабатывания транспортных карт.