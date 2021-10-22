Салехард, 22 октября, 2021, 17:36 — ИА Регнум. В Салехарде школьника высадили из автобуса, потому что у него не сработала транспортная карта. На данный момент проводится проверка инцидента, сообщается в группе «Подслушано в Салехарде» социальной сети «ВКонтакте».

Екатерина Егорова, «Бийский рабочий»

По словам матери ребёнка, на транспортной карте деньги были. Мало того, когда мальчик вернулся домой за деньгами, пришло уведомление от банка об оплате проезда.

Представитель горадминистрации Салехарда в комментариях к посту матери школьника сообщил, если выяснится, что водитель действительно высадил из автобуса ребёнка, то к нему и другим ответственным лицам будут применены соответствующие санкции.

Отметим, что салехардцы в комментариях сообщают о неоднократных случаях несрабатывания транспортных карт.