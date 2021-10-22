Тамбов, 22 октября, 2021, 17:36 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров сегодня, 22 октября, потребовал поменять сложившиеся походы к подготовке и прохождению отопительного сезона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Совещание под председательством руководителя Тамбовщины Максима Егорова

На заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством Максима Егорова были рассмотрены вопросы подготовки объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к зиме.

По информации, предоставленной руководителю региона, отопительный сезон проходит в штатном режиме. На территории Тамбовской области приняты необходимые меры для оперативной ликвидации аварий на объектах ТЭК и ЖКХ, для чего сформированы мобильные ремонтные бригады. Также созданы запасы топлива, подготовлен парк передвижных и стационарных автономных резервных источников снабжения электроэнергией.

Для того, чтобы отопительный сезон прошел без срывов, необходимо менять сложившиеся подходы к работе. С таким требованием Максим Егоров обратился к присутствующим. Руководитель региона напомнил о персональной ответственности должностных лиц за подготовку и прохождение отопительного сезона. Он поручил принять меры, чтобы осенне-зимний период не доставил жителям региона дополнительных трудностей и неудобств.

«Необходима информация с мест. Важно знать, как отработали управляющие компании, сколько домов прошли проверку накануне отопительного сезона. Прошу на следующем заседании быть готовыми и представить информацию, в том числе и по объектам водоснабжения и водоотведения. Вы прекрасно знаете, что нельзя допустить порывов на коммуникациях, отсутствие воды или тепла. Меняем подходы!» — обратился к участникам совещания Максим Егоров.

Напомним, что в Тамбовской области для контроля за прохождением отопительного сезона сформирован специальный штаб. Ситуацию отслеживает региональное управление ТЭК и ЖКХ.