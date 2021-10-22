Владикавказ, 22 октября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. В Северной Осетии будет ограничен вход на предприятия общепита, организации спортивной и культурно-развлекательной сферы. Власти республики намерены принять решение о введении с 25 октября QR-кодов. Об этом было сказано 22 октября в ходе заседания оперативного штаба.

QR-код

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

QR-коды о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции потребуются для посещения ресторанов, кафе, театров, кинотеатров, бассейнов, фитнес-центров и других спортивных комплексов.

Кроме QR-кодов, право на пропуск в места массового пребывания людей будет давать отрицательный ПЦР-тест или справка о том, что гражданин переболел COVID-19 не более шести месяцев назад. Все эти справки будут приниматься вместе с документом, удостоверяющим личность.