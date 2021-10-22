Москва, 22 октября, 2021, 17:31 — ИА Регнум. 22 октября портал WhoScored опубликовал символическую сборную лучших игроков третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2021/22. В символическую сборную с оценкой 7.7 вошел 30-летний нигерийский фланговый нападающий московского «Спартака» Виктор Мозес, отметившийся двумя результативными передачами в матче с «Лестером» (3:4).

Андрей Пронин ИА REGNUM Виктор Мозес

Помимо Виктора Мозеса, в символическую сборную вошли Денес Дибуз («Ференцварош», 8.0), Нуно Секуейра («Брага», 7.9), Маркао («Галатасарай», 8.0), Леон Балогун («Рейнджерс», 8.2), Джеймс Таверньер («Рейнджерс», 7.9), Лоренцо Инсинье («Наполи», 9.5), Марко Грул («Рапид», 8.2), Джеймс Мэддисон («Лестер», 8.5), Эннер Валенсия («Фенербахче», 8.6) и Патсон Дака («Лестер», 10.0).

В текущем сезоне Мозес принял участие в тринадцати матчах «красно-белых» во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Мозес перешел в «Спартак» 1 июля 2021 года из лондонского «Челси» за 5 миллионов евро. Текущее соглашение 30-летнего нигерийца с московским клубом рассчитано до середины 2023 года.