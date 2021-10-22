Вашингтон, 22 октября, 2021, 20:07 — ИА Регнум. Американских чиновников беспокоят амбиции Китая в сфере развития искусственного интеллекта и других передовых технологий, которые могут дать Пекину военное преимущество, сообщает 22 октября Associated Press.

Флаг США

Чиновники предупредили руководителей американских предприятий, ученых и местные органы власти о рисках, связанных с китайскими инвестициями. Об этом сообщили официальные представители национального центра контрразведки и безопасности.

Центр не запрещает принимать китайские инвестиции, но намерен поощрять усилия по контролю за интеллектуальной собственностью и внедрению мер безопасности.

Напомним, что администрация президента США Джо Байдена публично противостоит Китаю, считая его основной стратегической угрозой для США.