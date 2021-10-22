Челябинск, 22 октября, 2021, 17:31 — ИА Регнум. В Челябинске под суд отданы руководители кредитного кооператива из Петербурга. Они обманули 375 человек на сумму более 104 млн рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Profitzone.ru Пирамида

Обвиняемым вменяют мошенничество организованной группой в особо крупном размере и с использованием служебного положения. По данным следствия, они открыли филиалы в Магнитогорске и Челябинске и в 2012—2015 годах привлекали средства граждан, обещая им высокие проценты. Группа действовала по принципу финансовой пирамиды.

Уголовное дело расследовало Главное следственное управление областного главка МВД. Материалы рассмотрит Советский районный суд.