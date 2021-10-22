Кишинёв, , 17:27 — REGNUM Решение погасить Вечный огонь на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишинёве приняли власти Молдавии на фоне проблем с газом, передаёт 22 октября Sputnik.

Вечный огонь © ИА REGNUM

Как сообщили в молдавском минобороны, из-за кризиса в энергетической сфере министерство решило временно отключить «подачу природного газа к Вечному огню на Мемориальном комплексе «Вечность» до тех пор, пока не будет исправлена система поставок газа».

Оказывается, в трубах в газовой системе мемориала упало давление. Также огонь потухает из-за сильного ветра и плохой погоды.

«Утечки природного газа в таких случаях ставят под угрозу общественную безопасность, — сообщили в молдавском оборонном ведомстве. — Минобороны неоднократно обращалось за помощью к специалистам «Кишинёв-газа» для исправления ситуации».

Факел с Вечным огнём передан в Музей боевой славы мотострелковой бригады «Штефан чел Маре» на хранение.

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