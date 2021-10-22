Брянск, 22 октября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Обвинения в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконный оборот оружия предъявлены задержанному 67-летнему жителю Брянской области, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Nnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет

По версии следствия, вечером 20 октября мужчина не менее трёх раз выстрелил в старшего участкового уполномоченного полиции. Сотрудника правоохранительных органов с огнестрельными ранениями различной степени тяжести госпитализировали, ему оказана необходимая медицинская помощь

Преступление раскрыто при непосредственном участии оперативных сотрудников региональных управлений ФСБ и МВД при силовой поддержке управления Росгвардии в Брянской области. Подозреваемому предъявлено обвинение.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчину задержали 22 октября недалеко от села Фроловка.