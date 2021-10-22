Грозный, 22 октября, 2021, 17:21 — ИА Регнум. В Чечне стали обладателями новых автомобилей сотрудники Росгвардии, удостоенные чести носить краповые береты. Два участника испытаний, прошедших на квалификационном экзамене на базе учебного центра Росгвардии «Тамбукан» в Ставропольском крае, получили ключи от Mercedes, пишет ИА «Чечня Сегодня».

Интерьер Мерседеса

Это командир ОМОН управления Росгвардии по Чечне Анзор Бисаев и командир группы быстрого реагирования СОБР «Терек» управления Росгвардии, подполковник полиции Сайди Лорсанкаев. Об этом сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Машины двум росгвардейцам стали призом «за безупречное прохождение испытаний на право ношения краповых беретов — высшей формы отличия военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения».

Решение о награде принял Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.