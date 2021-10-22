Красногорск, 22 октября, 2021, 17:20 — ИА Регнум. Вводить систему проезда на пассажирском транспорте по QR-коду в Подмосковье пока не планируется. Об этом 22 октября сообщается на сайте правительства Московской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в общественном транспорте

«Мы будем надеяться, что дополнительных мер нам не потребуется. И мы остановимся на том, что уже приняли, и дополнительных не будет», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Также чиновник посоветовал жителям Подмосковья готовиться к поездкам в общественном транспорте и заблаговременно приобретать защитные маски.