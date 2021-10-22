Ярославль, , 21:18 — REGNUM Депутаты Госдумы России Анатолий Грешневиков и Анатолий Лисицын заявили о претензиях партии на посты мэра Ярославля и губернатора Ярославской области. Об этом они рассказали на пресс-конференции 2 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анатолий Лисицын и Анатолий Грешневиков Yarnews.net

Победившие на выборах депутаты требуют уволить мэра города Владимира Волкова и и.о. председателя правительства области Дмитрия Степаненко, получивших свои посты во время работы предыдущего губернатора Дмитрия Миронова.

На пост мэра Ярославля Анатолий Грешневиков предложил депутата муниципалитета Анатолия Каширина («Справедливая Россия») или экс-заместителя губернатора Юрия Бойко («Единая Россия»). Однако, по мнению депутатов, прежде всего необходимо вернуть прямые выборы мэра областного центра. (В настоящее время мэр Ярославля избирается депутатами муниципалитета, т. е. по сути назначается губернатором, — прим. ИА REGNUM).

Грешневиков отметил, что предлагаемые кандидатуры не являются панацеей.

— Мы хотим найти консолидированную фигуру, с которой можно работать, — заявил Анатолий Николаевич.

В случае, если врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев не выполнит требования справедливороссов, Грешневиков пообещал сам пойти на выборы губернатора в 2022 году, полагая, видимо, что сможет составить серьёзную конкуренцию назначенному президентом врио.

На пресс-конференции было озвучено ещё одно требование справедливороссов: сформировать новое правительство региона из ярославских, а не иногородних специалистов. По мнению депутатов, люди из команды Миронова «виноваты в организации нарушений на выборах и формировании нетерпимости к свободному и независимому мнению ярославцев».

Это уже второй «ультиматум», который справедливороссы предъявляют главе региона в публичном пространстве после прошедших выборов. Первый был адресован ещё Дмитрию Миронову. Ни на первое, ни на второе заявление главы региона никак не отреагировали. Нет никаких комментариев и от пресс-службы областного правительства.

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