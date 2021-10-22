Салехард, 22 октября, 2021, 17:16 — ИА Регнум. В Приуральском районе ЯНАО начальник управления администрации и двое бизнесменов подозреваются в совершении коррупционных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР ЯНАО.

Maxpixel.freegreatpicture.com Коррупция

По версии следствия, в 2020 году начальник управления муниципального имущества Приуральского района в ходе реализации национального проекта «Культура», при пособничестве двух местных предпринимателей, совершил хищение денежных средств из бюджета в сумме 50 млн рублей.

По материалам оперативно-розыскной деятельности регионального управления ФСБ по Тюменской области, проверки прокуратуры ЯНАО, при содействии правительства ЯНАО в отношении двоих мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 33 ч.4 ст. 160 УК РФ («Пособничество в растрате чужого имущества»), в отношении чиновника — по ч.4 ст.160 УК РФ («Растрата чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере»).