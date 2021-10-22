Таллин, , 17:16 — REGNUM Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств, представитель Казахстана Кайрат Абдрахманов по сути проигнорировал просьбы правозащитников Эстонии о помощи в деле Сергея Середенко. Об этом эстонский юрист Мстислав Русаков сообщил в сообществе «Свободу Середенко!» социальной сети Facebook.

Сергей Середенко Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Русакова, Абдрахманов «только улыбался и хвалил Эстонию как образец демократии».

«А то что правозащитник в тюрьме сидит, так на то он и правозащитник, чтобы в тюрьме сидеть. По-видимому, в Казахстане с ними особенно не церемонятся. А здесь (в Эстонии — ИА REGNUM) так все цивилизованно, с соблюдением процессуальных норм, без насилия», — так описал он реакцию комиссара.

Поэтому, считает таллиннский правозащитник, «крайне неразумно назначать на такие должности представителей азиатских стран. У них совсем другая правозащитная планка». По словам Русакова, куда больше понимания проблем в деле Сергея Середенко его защитники получают в странах Запада.

Русаков добавил, что новая встреча с помощниками Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств состоится в ноябре нынешнего года, и снова в центре обсуждения будет судьба правозащитника Середенко.

Эстонский юрист Сергей Середенко был задержан спецслужбами страны 3 марта 2021 года и с тех пор находится под арестом. Спецслужбы обвиняют его в деятельности в интересах России, подробностей не приводятся.

В Эстонии и за ее пределами он известен как принципиальный правозащитник участников движения «Ночной дозор» по сохранению памятников воинам Великой Отечественной войны, организаторов акции «Бессмертный полк» в Таллине и защитников русского образования в стране.

Последние годы он из-за «черной метки» со стороны властей Эстонии был вынужден работать дворником, в активной публичной и общественно-политической деятельности не участвовал. Середенко также оказывал бесплатную юридическую консультацию правозащитникам и активистам русских общин Латвии и Литвы.

МИД России и международные МИД России и международные правозащитные организации выражают свою обеспокоенность произошедшим. Общественность Эстонии регулярно проводит пикеты в его защиту.