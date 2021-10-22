Таллин, 22 октября, 2021, 17:13 — ИА Регнум. До жителей Эстонии начало доходить, что «зеленая реальность» бьет все сильнее по их кошелькам, а экологические обещания правительства оказались сказками. Об этом известный публицист русской Эстонии Андрей Заренков написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Зеленая энергетика

«До моих друзей-эстонцев только стало доходить, как их кинули… Газ стоил 0,19 евро, сейчас 0,41 евро за куб. Но это еще фигня. Самый смех у тех, кто поддался на сказки про дешевые земляные насосы, которые работают на электричестве, и получили счета за обогрев дома 250 евро в сентябре», — описывает он нынешнюю жизнь частных домовладельцев Эстонии.

Но это еще «цветочки», предупреждает публицист, — электричество еще пару лет назад было по 0,11 евро за киловатт/час, а сейчас — почти 0,25 евро.

Поэтому владельцы частных домов уже не скрывают свое недовольство, добавил Заренков: «Посчитав, что в январе и феврале 2022 года они будут платить около тысячи евро, стали материть правительство с его зеленой энергией».

Возмущение людей, говорит публицист, подогревает тот факт, что еще 10 лет назад Эстония не только сама производила электроэнергию, но и продавала ее: «Теперь, наши деньги уходят из страны. И конечно, правительство ответственности не несет., объясняя, что российское электричество — грязное и несвободное, а газ — вонючий».