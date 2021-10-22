Сува, 22 октября, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Парламент Фиджи утвердил Рату Вильяма Катонивере на должности нового президента страны, сообщает 22 октября газета The Fiji Times.

(сс) kyle post Сува, Фиджи

За его кандидатура проголосовали 28 депутатов, тогда как кандидат от оппозиции Ро Теимуму Кепа набрал 23 голоса.

Кандидатура Катонивере была предложена правящей партией страны.

В рамках конституции республики Фиджи, принятой в 2013 году, избрание президента доверено парламенту, хотя ранее этот выбор осуществлял Великий совет вождей. Полномочия действующего президента Фиджи Джиоджи Конроте истекают в ноябре 2021 года.

Ранее Рату Вильям Катонивере несколько лет руководил морским заповедником, созданным правительством Фиджи для защиты Большого Морского рифа.