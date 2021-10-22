Бишкек, 22 октября, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Узбекистан завершил поставки электроэнергии в Киргизию, поскольку выполнил все договоренности по экспорту электричества на 2021 год. Об этом сообщили в киргизском национальном энергохолдинге сегодня, 22 октября. Теперь будет увеличен объем поставок в Киргизию электроэнергии из Туркмении. Также стало известно о том, что электричество продолжит поступать и из соседнего Казахстана — в соответствии с ранее заключенным межправительственным соглашением о взаимных поставках электричества.

President.kg Флаги Киргизии и Узбекистана

В нацэнергохолдинге отмечают, что сейчас представители киргизских властей пытаются договориться с правительством Узбекистана о продолжении поставок электроэнергии.