Миасс, Челябинская область, 22 октября, 2021, 17:12 — ИА Регнум. В Миассе Челябинской области мэрию обязали отреставрировать памятник на братской могиле, в которой похоронены 70 жертв колчаковской расправы, являющийся объектом культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

(сс) Алексей Петров Миасс

Объект был в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, по территории проходила теплотрасса. В мае прокуратура потребовала от главы Миасского городского округа привести объект в нормальное состояние, но этого сделано не было. Ведомству пришлось обратиться в суд.

Требования прокурора суд удовлетворил. Решение вступило в силу.