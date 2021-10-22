София, 22 октября, 2021, 17:13 — ИА Регнум. В селе Соколово (Добричская область, Болгария) задержаны двое граждан Германии, подозреваемых в жестком убийстве своего соотечественника. Об этом 22 октября сообщило «Болгарское телевидение».

УМВД России по ЯО Задержанные

По данным местных правоохранителей, 20 октября подозреваемые лица похитили проживавшего в Соколово немецкого бизнесмена, потребовав от его супруги выкуп в размере 100 тысяч левов (€51 тыс.).

После отказа женщины выплатить соответствующую сумму злоумышленники прислали ей по почте палец мужа, приложив к посланию обручальное кольцо жертвы. Впоследствии тело похищенного гражданина было обнаружено на заброшенной ферме на окраине села.

Согласно официальной информации, задержанные — 59-летний мужчина и его 23-летний сын, уже дали признательные показания. Следствие по этому делу находится на контроле государственного агентства национальной безопасности Болгарии.