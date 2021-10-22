Москва, 22 октября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Сегодня, 22 октября, московское «Динамо» в матче двенадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги сезона 2021/22 сыграет с «Химками». Матч пройдет на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Дмитрий Голубович. soccer.ru Игорь Черевченко

На матч назначена бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым.

После одиннадцати туров «Динамо» с шестью победами и двадцатью очками идет на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата. «Химки», набрав лишь одиннадцать очков, расположились на тринадцатом месте в зоне вылета.

В последний раз «Химки» и «Динамо» играли между собой 24 апреля. Тот матч завершился минимальной победой подопечных Игоря Черевченко со счетом 1:0. Единственный мяч забил Максим Глушенков.