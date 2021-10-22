Санкт-Петербург, 22 октября, 2021, 17:22 — ИА Регнум. В Петербурге растет количество поваленных штормовым ветром деревьев. Ранее сообщалось о 40 упавших стволах, теперь их число возросло до 72-х, сообщили 22 октября в городском комитете по благоустройству.

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга Поваленное ветром дерево, 22.10.21

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Больше всего деревьев упало в парке Новознаменка в Петродворцовом районе, где ветра снесло 13 деревьев. В Удельном парке на севере Петербурга упали шесть деревьев. Отдельный парк в Пушкине и парк Сосновка потеряли по пять деревьев. Приморский парк Победы, парк «Мариенталь» и сквер на ул. Красного Курсанта в Павловске — по три дерева.

«В настоящее время специалисты садово-парковых предприятий комитета по благоустройству продолжают распиловку, раскряжевку и вывоз древесных остатков», — отметили в Смольном.

Там попросили проявлять внимательность и осторожность на улице, не стоять под деревьями, обходить плохо укрепленные конструкции.