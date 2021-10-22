Бишкек, 22 октября, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Правительство Киргизии разрешило въезд в страну таджикским студентам, обучающимся в киргизских вузах. Об этом сообщил вице-премьер-министр по социальным вопросам Эдиль Байсалов в соцсетях.»Одним из первых решений нового кабинета министров стало открытие границы для студентов из Таджикистана», — пишет недавно назначенный на этот пост киргизский чиновник.ИА REGNUM напоминает, что власти Киргизии закрыли границу с Таджикистаном после вооруженного конфликта, произошедшего на киргизско-таджикской границе в конце апреля 2021 года. Тогда погибли 36 и получили ранения более 200 киргизстанцев, в том числе несколько детей.

(сс) Franrasyan Таджикские девушки

В киргизских сёлах были разрушены и сожжены свыше 100 жилых домов и соцобъектов. Более 40 тысяч граждан Киргизии вынуждены были эвакуироваться из зоны боевых действий.